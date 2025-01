Reforma do aeroporto de Presidente Prudente terá início em março

O CEO da ASP (Aeroportos Paulistas), Dario Rais Lopes, anunciou nesta terça-feira, durante reunião na Prefeitura de Presidente Prudente, que a reforma do aeroporto prudentino terá início em março. O investimento em Prudente deve chegar a R$ 20 milhões, entre expansão do terminal, reurbanização e operacionalização para os próximos dois anos. “Nosso objetivo é consolidar o aeroporto de Prudente como polo regional, garantindo melhores condições operacionais e total segurança”, afirmou.

O projeto da reforma é assinado pela IRE Incorporações, que também será responsável pela execução da obra. A arquiteta Isabela Reis, responsável técnica, e o engenheiro Raphaelo Reis, representantes da empresa, também participaram do encontro.

Conforme informações adiantadas pela arquiteta, está previsto para fevereiro o evento para o lançamento da reforma, com a presença de autoridades. Já o início das obras deve ocorrer no mês de março. O prazo contratual para execução é de um ano.

“Nesta primeira etapa, foi entregue à Seplan [Secretaria Municipal de Planejamento Urbano] o projeto de expansão do terminal de passageiros, que será avaliado pela equipe técnica da Prefeitura. Nosso grupo está em contato com a Anac [Agência Nacional de Aviação Civil] para as tratativas finais, com expectativa das obras serem iniciadas logo após o período das chuvas”, aponta Dario.

Laércio Alcântara, secretário da Seplan, agradeceu a visita do grupo e afirmou que a equipe técnica da pasta dará andamento, com celeridade, à análise do projeto entregue pela ASP, determinação do prefeito Milton Carlos de Mello, Tupã (Republicanos), que vê a obra como “uma excelente notícia para Prudente”. O secretário também mencionou que “a revitalização do aeroporto é um investimento que trará importantes reflexos a Prudente e região, tanto em desenvolvimento quanto para o bem-estar dos passageiros”.

A ASP é responsável por serviços de ampliação, manutenção, operação e exploração dos complexos aeroportuários integrantes do Bloco Noroeste do Estado: Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Araçatuba, Barretos, Andradina, Dracena, Votuporanga, Assis, Penápolis, Tupã e Presidente Epitácio.

De acordo com Dario, o aeroporto de Prudente, que é administrado pela empresa desde 2022, tem representado o maior aumento de demanda em todo o Estado de São Paulo, passando de 250 mil passageiros por ano para quase 400 mil.