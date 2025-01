FLÓRIDA: Campeonato de Férias de Futsal 2025 tem noite marcada por muitos gols

Nesta quinta feira (16), aconteceu a segunda rodada do Campeonato de Férias de Flórida Paulista, onde quem esteve presente pode acompanhar vários jogos, onde as redes balançaram, sendo no total 30 gols que aconteceram nas três partidas que ocorreram.

No primeiro jogo da noite a equipe do Eletro Lis/Retribuir venceu por 9 a 5 o Cansados FC. Gols da equipe vencedora de Evinho (3 vezes), Di (2 vezes), Vitor Natan (2 vezes) e Renz (2 vezes), enquanto Yan Dias (3 vezes) e Pingo (2 vezes) descontaram para o Cansados FC.

Logo em seguida a equipe do Tripinha/Eltron Baterias/CW Motos/Japacar estreou fazendo 10 a 0 sobre a equipe do Escritório Cruzeiro do Sul/River City, onde gols foram marcados por Cassio (3 vezes), Eliseu (3 vezes), Marcelo (2 vezes), Lucas Rafael e Dri.

No último jogo da noite a equipe da Organização Flórida de Contabilidade venceu o Athletic Club por 4 a 2 se tornando líder do campeonato neste momento. Os gols da Organização Flórida foram marcos por Kauã Porto (3 vezes) e Dione, enquanto Fábio Augusto e Guilherme descontaram.

Arbitragem: Liga Regional de Lucélia: Marcos e Paulo Cézar.

Nesta sexta feira (17) mais uma rodada irá acontecer no Ginásio de Esportes Valdemir Ferrarezi, com mais três jogos que irão movimentar muito a noite na Cidade Amizade. Confira:

-Escritório Cruzeiro do Sul/River City X Blue Lions

-Tripinha/Eltron Baterias/CW Motos/Japacar X Cansados FC

-Eletro Lis/Retribuir X Escritório Costa Oliveira/Giba’s

Confira a classificação com a segunda rodada, abaixo:

O Campeonato de Férias de Futsal 2025 é uma realização da Prefeitura Municipal de Flórida Paulista por intermédio da Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer.