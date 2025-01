LUCÉLIA: Vereador Fontaine Tazinazzo, participará de evento nacional de líderes em Brasília

O vereador Fontaine Tazinazzo foi convidado para participar de um importante evento nacional voltado ao fortalecimento de lideranças políticas e sociais.

O 14º Encontro Nacional de Líderes, que acontecerá de 28 a 30 de janeiro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, reunirá lideranças de diversas regiões do país para debater temas de relevância nacional e estratégias de desenvolvimento em suas comunidades em engenharia, agronomia e geociência, com a participação de todos os Estados brasileiros.

A participação do vereador demonstra o compromisso e sua atuação visando os interesses do município.

“O evento, que contará com especialistas renomados e uma programação diversificada, será uma oportunidade de aprendizado, troca de experiências e ampliação de minha rede de contatos, permitindo que traga novas perspectivas e soluções para Lucélia”, destacou Fontaine ao jornal e site Folha Regional.

Vale destacar que o convite partiu do presidente do CONFEA, Vinicius Marquese, o qual Fontaine mantém grande laços de amizade, inclusive no meio profissional.