FLÓRIDA: Prefeito, vice e vereadores participam de reunião com secretários do Governo do Estado e deputados

A convite da assessoria do deputado Fernando Marangoni, representada pelo ex-vice-prefeito de Flórida Paulista, Nei Gazola, o atual prefeito Dr. José Andriotti participou de uma importante reunião da UNIPONTAL em Presidente Bernardes, realizada nesta sexta-feira, dia 17.

O chefe do executivo de Flórida Paulista estava acompanhado do vice-prefeito Tairo Ferrarezi e dos vereadores Priscila Massa (Presidente da Câmara), Bê do Indaiá, Boi, Dario, Professor Sócrates e Wilson Martins. O evento contou com a presença de diversas lideranças políticas, incluindo Gilberto Kassab (secretário de Governo e Assuntos Institucionais), Guilherme Piai (secretário de Agricultura do Governo do Estado), Deputado Federal Fernando Marangoni e Deputado Estadual Ricardo Madalena.

Durante a reunião, o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores aproveitaram a oportunidade para buscar a viabilização de recursos financeiros destinados a setores essenciais de Flórida Paulista. O objetivo é melhorar a qualidade de vida da população e promover o crescimento da cidade.

Dr. José Andriotti destacou a importância do encontro para estreitar relacionamentos com os secretários do Governo do Estado e deputados que atuam na região, incluindo Flórida Paulista. “O encontro foi muito importante para fortalecer as relações e buscar melhorias que beneficiarão diretamente nossa cidade”, afirmou o prefeito.

A participação ativa de Flórida Paulista em eventos como a reunião da UNIPONTAL demonstra o compromisso da administração municipal em buscar soluções e recursos para o desenvolvimento local, contribuindo para o bem-estar da população.