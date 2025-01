LUCÉLIA: Lucas Medeiros é nomeado como novo Diretor de Esportes da Prefeitura

O personal Lucas Medeiros foi nomeado pela prefeita Tati Guilhermino como novo Diretor de Esportes da SECEL (Secretária de Cultura, Esportes e Lazer de Lucélia), para comandar o esporte luceliense na gestão 2025 a 2028.

Lucas Medeiros é formado no curso de Educação Física e tem bom conhecimento no meio esportivo de Adamantina, Lucélia e cidades vizinhas pela sua personalidade e de estar envolvido no meio das modalidades de futebol, futsal e outras.

Vale ressaltar ainda que Lucas Medeiros foi treinador do time do Voleibol Adaptado de Adamantina em várias competições.

Na sua primeira participação e oportunidade na SECEL de Lucélia, já vai estar na organização do tradicional Campeonato Municipal de Férias de Futsal de Lucélia.

De acordo com informações Lucas Medeiros recebeu carta branca da prefeita Tati Guilhermino para continuar o trabalho que vem sendo desenvolvido no esporte luceliense e implementar ainda mais novidades, visando sempre o fortalecimento de todas as categorias esportivas.