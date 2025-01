LUCÉLIA: Professores da escola José Firpo levam astronomia/ciências para bairro

Em plenas férias escolares, os professores Paulo Fiorato e Vinicius Figueroa, da EE José Firpo de Lucélia, e membros do Grupo de Ciências Luckesi, resolveram popularizar a astrono-mia/ciências com a comunidade, levando-o para além dos muros da escola e para a comunidade em geral. O evento ocorreu na noite da última terça-feira e foi sucesso de organização e prestígio.

Junto com um grupo de voluntários e membros do Grupo de Ciências Luckesi, os professores estiveram com um telescópio de boa resolução, na lanchonete do Francis, localizada no bairro Parque das Palmeiras, em Lucélia, para observar a lua. Com comida boa, cerveja gelada, boa conversa e um som agradável com clássicos do rock and roll nacional e internacional, foi o cenário perfeito para o êxito do experimento fora da sala de aula.

O telescópio pertence ao Grupo de Ciências Carlos Luckesi e foi uma doação do professor dr. Diógenes Galetti, um luceliense que estudou na EE José Firpo, e completou seus estudos em física na USP posteriormente, fez carreira, até se aposentar pela Unesp.

Com o telescópio montado, as pessoas que estavam na lanchonete puderam observar as montanhas e crateras da lua, em uma resolução perfeita, que despertou a curiosidade de todos os presentes, principalmente as crianças.

A noite esteve estrelada o que favoreceu a visibilidade da lua, com suas crateras provocadas por impactos, no passado, por meteoros.

Segundo os organizadores, novos eventos semelhantes poderão ser realizados com o intuito de popularizar a ciência, levando conhecimento para toda população.