PACAEMBU: Feira Livre retorna ao jardim municipal no mês de fevereiro

A tradicional Feira Livre de Pacaembu, que é bastante querida pela comunidade local, está programada para retornar à sua localização na Praça Avamor Berlanga Mugnai a partir de fevereiro. Este retorno marca o fim de anos de funcionamento no Recinto de Eventos, próximo ao Recinto de Rodeio, local onde foi transferida devido à demolição dos sanitários na Praça Avamor, o que impossibilitou sua continuação lá.

A Feira Livre, que ocorre todas as quintas-feiras, é vista como um símbolo de tradição e orgulho para Pacaembu. Nos últimos tempos, muitos feirantes expressaram o desejo de retornar à Praça Avamor, acreditando que o local atrairia mais visitantes e aumentaria as vendas. Os feirantes acreditam que a volta à praça oferecerá um ambiente mais familiar e acolhedor, reforçando o caráter tradicional do evento.

Atendendo aos pedidos dos feirantes, a Prefeitura Municipal de Pacaembu decidiu autorizar o retorno da Feira Livre à Praça Avamor. A mudança foi anunciada através de carro de som e nas redes sociais, em um comunicado assinado pelos próprios feirantes. “É uma tentativa válida de mudança, buscando aumentar as vendas, atraindo mais público, uma vez que a praça tem pontos que agradam as famílias e sempre foi uma tradição”, afirmou um dos feirantes.

A Feira Livre de Pacaembu estará de volta à Praça Avamor a partir do dia 6 de fevereiro. No entanto, uma preocupação recorrente dos moradores e frequentadores é a questão dos sanitários. A falta de banheiros sempre foi uma reclamação dos moradores das proximidades, durante os anos em que a feira acontecia na praça, especialmente porque agora o jardim municipal não conta com instalações sanitárias. Até o momento, a Prefeitura não divulgou informações sobre possíveis soluções para esta situação.

Com essa mudança, espera-se que a Feira Livre não apenas recupere seu antigo esplendor, mas também traga um novo vigor à Praça Avamor, reafirmando sua importância cultural e econômica para a cidade de Pacaembu.