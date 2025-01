FLORA RICA: Prefeito anuncia avanços nas políticas públicas para as mulheres

O prefeito Fábio Luiz Florentino de Faria realizou uma visita oficial à Secretaria Estadual da Mulher, onde foi recebido pela secretária Valéria Bolsonaro.

A visita marcou um momento importante para o município, com o compromisso de implementar, pela primeira vez, políticas públicas voltadas especialmente para o público feminino.

Durante o encontro, o prefeito buscou compreender as iniciativas e os serviços oferecidos pela Secretaria, reforçando a importância de integrar o município às ações estaduais de atendimento às mulheres. “Queremos garantir que Flora Rica seja referência em acolhimento e cuidado com as nossas cidadãs. Esta parceria com a Secretaria da Mulher será um marco no fortalecimento de políticas públicas para elas”, destacou o prefeito.

A secretária Valéria Bolsonaro ressaltou que o objetivo principal da Secretaria é trazer ao município todos os programas e atendimentos disponibilizados pelo estado, criando um suporte efetivo para as mulheres em diversas áreas.

A visita representa o início de uma nova etapa para o município, que agora se prepara para receber projetos inéditos, ampliando o alcance e o impacto das ações voltadas ao bem-estar e ao desenvolvimento das mulheres no município.