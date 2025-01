ADAMANTINA: Visita técnica visa instalação de Centro de Especialidades Médicas

A Prefeitura de Adamantina, a FAI (Faculdades Adamantinenses Integradas) e a Santa Casa de Misericórdia deram mais um passo importante para o fortalecimento da saúde no município. Nesta segunda-feira (21), uma reunião e uma visita técnica foram realizadas com o objetivo de discutir o projeto de internato do curso de Medicina, previsto para 2026, e avaliar as condições para a implantação de um Centro de Especialidades Médicas no “Postão”.

Estiveram presentes na reunião o prefeito José Tiveron, o secretário de gabinete Wilson Alcântara, a secretária de Saúde Elisabete Cristina Jacomasso Marquetti, o gerente administrativo da Santa Casa Renato Sobral, o reitor da FAI Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza e o vice-reitor Prof. Dr. Wendel Cleber Soares.

Durante o encontro, foram discutidas estratégias e planos para integrar ainda mais o curso de Medicina da FAI à rede municipal de saúde. A partir de 2026, os alunos do internato passarão a desempenhar um papel crucial no atendimento à população, contribuindo para a formação prática em cenários reais e auxiliando na ampliação da capacidade de atendimento local.

Após a reunião, os participantes realizaram uma visita técnica ao “Postão” para avaliar o espaço físico e identificar adequações necessárias para a instalação do Centro de Especialidades Médicas.

A implantação do Centro de Especialidades Médicas, visa centralizar atendimentos especializados, evitando que pacientes precisem se deslocar para outras cidades em busca de consultas com médicos especialistas.

Atualmente, os alunos de Medicina da FAI já atuam em unidades básicas de saúde do município, oferecendo suporte à equipe de profissionais. Com a implantação do Centro de Especialidades Médicas, a expectativa é que o município fortaleça sua estrutura de saúde e amplie o acesso a tratamentos de maior complexidade.

A iniciativa busca atender às demandas crescentes da população por serviços médicos especializados. O Centro de Especialidades Médicas será um marco para a saúde em Adamantina, proporcionando maior comodidade aos munícipes e reduzindo o tempo de espera por consultas e exames. Além disso, a colaboração entre a Prefeitura, a FAI e a Santa Casa reforça o compromisso conjunto em promover avanços significativos na área da saúde.

O prefeito José Tiveron destacou a importância da parceria: “Estamos trabalhando para garantir que Adamantina continue sendo uma referência regional em saúde. A implantação do Centro de Especialidades Médicas é um sonho que está mais próximo de se tornar realidade, beneficiando toda a nossa população”.