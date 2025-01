FLÓRIDA: Confronto de líderes foi o grande destaque da sexta rodada do Campeonato de Férias

Nesta quarta-feira (22), houve mais uma rodada do Campeonato de Férias de Futsal de Flórida Paulista, onde teve 18 gols sendo marcados nas duas partidas que aconteceram.

Na primeira partida foi o mais esperado pelo público, onde os líderes e naquele momento ambos invictos se enfrentaram, a equipe do Tripinha/Etron Baterias/CW Motos/Japacar tirou a invencibilidade do Organização Flórida de Contabilidade e voltou a ser líder geral do campeonato, o placar da partida foi um sonoro 7 a 1, onde seus gols foram feitos por Marcelo (2 vezes), Dri (2 vezes), Cassio (2 vezes) e Eliseu, enquanto Kauã Porto descontou.

Na outra partida da noite teve um jogo muito equilibrado de começo ao fim, onde o Eletro Lis/Retribuir saiu melhor e venceu o Athletic City por 6 a 4. Os gols foram marcados por Sidimar (2 vezes), Vitor Natan (2 vezez), Victor Tino e Renz, enquanto Gabriel (2 vezes) e Cauã Aquino (2 vezes) marcaram para o Athletic.

A próxima rodada será nesta quinta-feira (23), onde volta a ter três confrontos por dia até a última rodada da primeira fase. Para começar, a partir da 19h15 terá, Cansados FC e Athletic City se enfrentam buscando a vitória para continuarem sonhando com a classificação. Eletro Lis/Retribuir busca se tranquilizar mais na tabela e precisa vencer o Blue Lions no segundo confronto da noite. E encerrando mais uma rodada o Escritório Costa Oliveira/Giba’s quer manter sua campanha de 100% de aproveitamento ao enfrentar o Escritório Cruzeiro do Sul/River City que quer subir na tabela.

Confira a classificação abaixo: