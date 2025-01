Reitoria da FAI discute projetos para 2025 em reunião com o prefeito de Adamantina

Nesta segunda-feira, 21 de janeiro, o reitor do Centro Universitário de Adamantina (FAI), Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza, e o vice-reitor, Prof. Dr. Wendel Cleber Soares, participaram de uma reunião na Prefeitura Municipal de Adamantina com o Prefeito de Adamantina, José Carlos Martins Tiveron. O encontro marcou um momento significativo de aproximação entre a FAI, uma Instituição de Ensino Superior Pública Municipal, e a atual gestão municipal.

Também estiveram presentes na reunião o secretário de Gabinete, Wilson Valério de Alcântara, a secretária de Finanças, Paula Andréia Valése, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Carlos Alberto Gomes Barbosa e a secretária de Assuntos Jurídicos, Juliana Kenei Amadio Silva Bressan.

Após a reunião, foi realizada uma visita técnica ao Centro de Saúde, com a participação da secretária de Saúde, Elisabete Cristina Jacomasso Marquetti, e do gerente administrativo da Santa Casa de Adamantina, Renato Sobral de Lima. Durante a visita, discutiram-se importantes iniciativas visando ao fortalecimento da saúde no município.

O objetivo principal da reunião, realizada na Prefeitura Municipal, foi alinhar os projetos a serem realizados ao longo do ano em parceria entre a FAI e a Prefeitura, por meio de suas diversas secretarias. Durante a conversa, o prefeito José Carlos Tiveron reafirmou o compromisso de sua gestão em estreitar os laços com a reitoria da FAI, demonstrando abertura para um diálogo constante e colaborativo.

O reitor, Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza, destacou a relevância dessa aproximação. “A FAI é uma instituição que carrega o orgulho de ser pública e municipal, e acreditamos que a união entre Prefeitura e FAI é essencial para alcançar objetivos maiores, que beneficiem nossos estudantes e a sociedade de Adamantina como um todo”, destacou o reitor.

O encontro simboliza um novo capítulo na relação entre a FAI e a Prefeitura Municipal, com expectativas de avanços significativos para a educação superior e o fortalecimento de políticas públicas em benefício do município.