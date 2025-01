Caminhão boiadeiro é roubado em Mariápolis

Na madrugada deste sábado, 25, um caminhão boiadeiro, marca Mercedes Bens, cor azul, foi roubado de um haras no município de Mariápolis, no bairro Elizeu, há cerca de 3 km da cidade.

De acordo com as informações, foi registrado o Boletim de Ocorrência (BO). O veículo é de propriedade de Roberto Sant’anna Júnior e tem as placas NDYOE21.

Caso alguém note o caminhão pela região, pode entrar em contato pelos telefones (18) 99670-5361 ou (12) 99772-6042. Também pode ser comunicado pelo 190 da Polícia Militar (PM).