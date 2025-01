Incêndio destrói residência e deixa quatro filhotes de cachorro mortos

Na manhã deste domingo, 26, um incêndio destruiu uma residência localizada na Rua Rodolfo Zaros, próximo ao antigo Matadouro, na Vila Cavaru, em Osvaldo Cruz. Felizmente, não houve vítimas humanas, mas quatro filhotes de cachorro, que ainda mamavam, morreram queimados.

Durante o incêndio, dois cães adultos foram resgatados com vida. O local foi isolado e passou por perícia para identificar as causas do incidente.

A ocorrência também resultou na prisão de um homem, mas até o momento não há informações sobre sua relação com o incêndio. As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do caso.

Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram para conter as chamas e evitar que o fogo se alastrasse para outras residências próximas. O incidente gerou comoção na comunidade local.