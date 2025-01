Morador de Pacaembu fica em estado grave após acidente na SP-294

O acidente ocorreu no trevo da Lagoa Seca

Um homem, que não teve a idade divulgada, ficou em estado grave após sofrer um acidente na tarde de sábado (25), no trevo “Euclides Ravazi” (Lagoa Seca), enquanto trafegava no sentido Flórida Paulista/Adamantina.

Conforme relataram os órgãos oficiais ao jornalismo da Folha Regional NET, ele estava em um veículo acompanhado por outros dois ou três amigos quando, por motivos ainda desconhecidos, o carro colidiu contra a defensa metálica próxima ao radar e capotou.

Com o capotamento, ele foi projetado para fora do veículo e ficou caído no solo, sendo socorrido em estado grave pelas equipes do Corpo de Bombeiros e da Eixo.



Inicialmente, ele foi levado ao pronto-socorro de Adamantina e, posteriormente, transferido para o Hospital das Clínicas de Marília.

Os amigos que o acompanhavam fugiram do local do acidente. De acordo com informações da Eixo, o homem seria morador de Pacaembu.

O acidente foi registrado pela Polícia Militar Rodoviária, e as causas serão apuradas pela Polícia Civil.