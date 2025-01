Estouro de pneu causa tombamento de carreta na SP-294

Na manhã de hoje, o estouro de um pneu causou o tombamento de uma carreta no km 667 da SP-294, em Tupi Paulista.

Segundo informações obtidas junto à Polícia Militar Rodoviária no local dos fatos, o condutor do veículo trafegava no sentido leste quando, ao realizar a curva do dispositivo, ocorreu o estouro de um pneu do reboque, causando o descontrole da segunda carreta.

Devido à situação, o veículo acabou tombando e espalhou a carga nas faixas de domínio e de rolamento.

Apesar do susto e dos danos, o condutor não ficou ferido.