Emprega Prudente oferece 134 vagas de trabalho nesta terça-feira (28)

O Emprega Prudente, programa da Prefeitura de Presidente Prudente, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedepp), tem 134 oportunidades de trabalho disponíveis nesta terça-feira, dia 28 de janeiro de 2025.

Os cargos disponíveis podem ser consultados no Mural de Vagas, no site prudentedigital.com.br/ balcao, plataforma que substituiu o antigo sistema do Balcão de Empregos.

Serviço: Mais informações sobre o novo sistema podem ser obtidas diretamente no Atende Prudente, por meio do telefone 3399-1100.

Veja a lista de vagas:

Auxiliar de Lavanderia (2)

Soldador (15)

Vendedor Rastreador Automotivo (3)

Operador de Empilhadeira (4)

Auxiliar de Manutenção (1)

Motorista Truck (2)

Motorista Toco (3)

Operadora de Caixa (1)

Colaborador Auxiliar de produção (1)

Auxiliar Administrativo (3)

Vendedora Interna (1)

Atendimento Pós-Venda (1)

Auxiliar de Produção (2)

Serviços Gerais / Entregas (1)

Arrumador (15)

Motorista de Entregas (1)

Ajudante de Motorista (7)

Auxiliar de Mecânico (3)

Vendedor (1)

Vendedor de Veículos (1)

Auxiliar Geral (30)

Montador de Itens Para Alto Falantes (3)

Vendedor Externo (2)

Consultor de Vendas (5)

Jardineiro (1)

Secretária (1)

Lavador e Acabamentista de Automotivos (1)

Alinhador de Automóveis (3)

Auxiliar de Limpeza (1)

Auxiliar de Produção (2)

Vendedor Interno (1)

Ajudante Geral (1)

Motoqueiro (1)

Balconista/Caixa Noturno (1)

Motorista Entregador (1)

Auxiliar de Enfermagem (4)

Cuidadora de Idosos (4)