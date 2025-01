Batida entre ônibus e caminhão carregado com blocos de concreto deixa 15 feridos

Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão carregado com blocos de concreto na madrugada desta segunda-feira (27), em Guará (SP).

A batida aconteceu na altura do km 403 da Rodovia Anhanguera (SP-330), próximo ao pedágio de Ituverava (SP), no limite dos municípios. Inicialmente, havia a informação de um morto no acidente, mas até o momento, ela não foi confirmada.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o ônibus atingiu a traseira da carreta. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

À EPTV, afiliada da TV Globo, a empresa responsável pelo ônibus disse que está prestando toda a assistência necessária aos passageiros afetados e as famílias e colabora com as autoridades competentes para que seja apurado o ocorrido.

Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), 30 pessoas estavam no ônibus, sendo 29 passageiros e o motorista.

Seis vítimas foram encaminhadas para um hospital em Guará e nove para um hospital em Ituverava, mas o estado de saúde delas não foi divulgado.

A pista precisou ser parcialmente interditada. A polícia segue no local para registro da ocorrência.