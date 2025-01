FLÓRIDA: Saúde inicia “fumacê” contra o mosquito-da-dengue

Foi iniciado ontem (27), pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Centro de Controle de Vetores e a Vigilância Epidemiológica, o fumacê para o combate do mosquito-da-dengue.

Para a realização dos serviços, foi instalado um pulverizador de alta capacidade em uma caminhonete do município, além da designação de uma equipe de profissionais e agentes comunitários de saúde para a operação e controle dos locais em que os serviços foram desenvolvidos.

Visando garantir uma maior cobertura, a cidade foi dividida em quatro setores conforme mostra o mapa abaixo:



As ações que estão sendo realizadas sempre no cair da tarde, contam ainda com o apoio de uma equipe da extinta Sucen, agora denominada NAOR, ou Núcleo de Apoio às Operações Regionais.



NÚMERO ATUAL DE CASOS

Conforme dados do boletim emitido nesta terça-feira (28), Flórida Paulista registra atualmente 147 casos positivos de dengue e outros 43 pacientes que passaram por exames após apresentarem os sintomas, mas que tiveram diagnóstico negativo. Outros 7 pacientes aguardam a emissão de resultados do Instituto Adolf Lutz.

A Secretaria Municipal de Saúde pede a colaboração da população no combate ao mosquito-da-dengue com ações de tampar caixas d’água, poços, piscinas e outros reservatórios de água; limpar calhas e ralos; retirar folhas e sujeira que possam acumular água; guardar pneus em locais cobertos; manter garrafas vazias ou viradas para baixo; jogar larvas na terra ou no chão seco; manter a lata de lixo tampada e outras.