PACAEMBU: Missa de posse do novo pároco Marcelo Antonio dos Santos

No último domingo, aconteceu na paróquia Nossa Senhora das Graças de Pacaembu a posse do novo pároco Marcelo Antonio dos Santos. A missa de posse contou com a presença do Bispo Dicesano Dom Luiz Antonio Cipolini.

A igreja Nossa Senhora das Graças de Pacaembu ficou lotada para receber o novo pároco que também celebrou 18 anos de sacedorcio.

“Com sua experiência de 18 anos de sacerdócio, filho predileto e amado de Nossa Senhora, temos a firme convicção de que deixará um exemplo de vida e esperança em nossos cora-ções e em nossas vidas!”, afirmou a equipe da paróquia nas redes sociais.

“Padre Marcelo, estamos ansiosos por aprender e conhecer mais sua vida de missão e de serviço ao reino de Deus. Que seu santo ofício de conduzir, resgatar e arrebanhar ovelhas para Cristo se torne mais perseverante e presente em nossa comunidade. Que todos os obs-táculos e dificuldades sejam vencidas pela força do Espírito Santo e que Nossa Senhora das Graças possa cobri-lo com sua intercessão e proteção! Que reine em sua ordenação sempre a sabedoria e o fervor de servir a Deus!”, destacou a equipe da paróquia.

O pároco Marcelo, veio da Paróquia de São José em Tupã e substitui em Pacaembu o Padre Jurandir que ficou na Cidade Paraiso por seis anos.