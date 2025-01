FLÓRIDA: Última rodada da primeira fase do Campeonato de Férias de Futsal acontece hoje

Após 9 dias de muitos jogos, está chegando ao fim a primeira fase do principal campeonato da cidade de Flórida Paulista, onde ainda haverá alguns jogos que o público pode prestigiar.

Nesta última segunda feira (27), ocorreu a 9ª rodada, onde no primeiro jogo ocorreu a vitória do Escritório Cruzeiro do Sul/River City por 5 a 2 para cima do Cansados FC. Gols do Maicon (2 vezes), Dodô (2 vezes) e Claudio, enquanto Marcos (2 vezes) descontou.

Logo após o Blue Lions acabaram ganhando pelo elástico placar de 6 a 1 do Athletic City, onde gols foram marcados por João Vitor (2 vezes), Wesley (2 vezes), Miguel e José Antonio. Enquanto Fabio Augusto descontou.

E para finalizar houve o jogo mais esperado, Escritório Costa Oliveira/Giba’s contra Tripinha/Etron Baterias/CW Motos/Japacar. A equipe do Tripinha venceu pelo placar de 5 a 1 e garantiu a primeira colocação da primeira fase do campeonato enquanto o Escritório Costa Oliveira fica na segunda colocação, os gols da partida foram marcados por Dri (4 vezes) e Cassio, enquanto Rian fez para sua equipe.

Nessa última rodada haverá mais três jogos, que terá início a partir das 19h15 com Blue Lions contra o Cansados FC. Logo em seguida o Athletic City se despedirá tentando tirar a invencibilidade do líder Tripinha/Etron Baterias/CW Motos/Japacar. E para finalizar, o jogo com maior destaque da noite, entre a Organização Flórida de Contabilidade contra Eletro Lis/Retribuir, sendo que quem vencer ficará na terceira posição da tabela.

Com a realização da Prefeitura Municipal de Flórida Paulista por intermédio da Secretaria municipal de Esportes, Cultura e Lazer, o Campeonato de Férias de Futsal 2025, tem a sua final programada para a próximo sexta-feira, dia 31 de janeiro.

Confira a classificação abaixo: