Homem morre após veículos baterem de frente durante acidente em rodovia

Um homem, de 49 anos, morreu e outra pessoa ficou gravemente ferida após um acidente de trânsito com dois carros na Rodovia Deputado Laércio Corte (SP-147) em Limeira (SP), na noite desta segunda-feira (27). Os veículos bateram de frente. Parte da via precisou ser interditada para socorro às vítimas e retirada dos carros.

O caso registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na delegacia seccional da cidade.

De acordo com a concessionária Arteris Intervias, que é responsável pelo trecho, a batida ocorreu no 122 da Rodovia Deputado Laércio Corte), em Limeira, sentido Leste. A vítima que foi socorrida em estado grave foi encaminhada ao Pronto Socorro da Santa Casa da cidade.

Policiais militares rodoviários foram acionados para atender a ocorrência. Segundo as equipes, um homem, que dirigia uma Honda Civic, perdeu o controle de seu automóvel, atravessou a rodovia para o sentido leste, bateu de frente contra o Volkswagen Voyage e, em seguida rodou na pista.

O ocupante do carro atingido morreu após ficar preso nas ferragens. Segundo a PM, o Voyage capotou, em seguida chocou-se contra o talude e parou na canaleta de drenagem escorado no talude com as rodas viradas de lado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, constatou a morte no local e fez a retirada do corpo do interior do veículo. Equipes da Perícia e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionados e compareceram ao local do acidente.