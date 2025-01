LUCÉLIA: Funcionários da Prefeitura participam do Treinamento Chuvas de Verão 2024/2025

No dia 22 de janeiro, foi realizada na cidade de Martinópolis, o Treinamento Chuvas de Verão 2024/2025 – Edição Extra, evento ministrado pela Defesa Civil do Estado, com representantes da Defesa Civil Estadual.

No importante evento, estiveram participando funcionários da Prefeitura de Lucélia visando desta forma estar preparados para fortalecer estratégias de prevenção e resposta às chuvas de verão.

Este evento foi idealizado considerando os eventos climáticos que cada dia mais atingem o nosso Estado e o alto número de solicitações para capacitações nas regiões que não operam os Plano Preventivos de Proteção e Defesa Civil voltados para o período chuvoso.

O Treinamento foi regionalizado com objetivo de especializar os agentes municipais de proteção e defesa civil para atuação nas ocorrências típicas do período chuvoso e demais ações pertinentes.

Com os temas: Ações de bombeiros e Defesa Civil em Períodos de Chuvas Intensas, Aviso de risco meteorológico, Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBVADRE), Planos Preventivos e Planos de Contingência, Períodos de Chuvas Intensas, Solicitação de Kit Estiagem; e, Resgate e emergências Médicas.