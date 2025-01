JUNQUEIRÓPOLIS: Em audiência na capital, prefeito Neto Furini trata sobre a vicinal Junqueirópolis – Dracena

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS

https://chat.whatsapp.com/JFHl62RpiNQ7KLcin9iKxt

Através das redes sociais, o prefeito de Junqueirópolis informou que esteve na capital paulista para uma reunião muito importante com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, por intermédio do Deputado Estadual Mauro Bragato.

Na oportunidade foi tratado sobre o início da obra da Vicinal Junqueirópolis – Dracena, que desde a assinatura do convênio, no ano de 2023, o Governo do Estado aguarda a Prefeitura apresentar o projeto executivo finalizado para liberar os recursos e iniciar as obras.

“Vamos resolver isso nos próximos dias, logo nos primeiros dias de governo para que essa obra importante e esperada saia do papel”, destacou o prefeito.

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS

https://chat.whatsapp.com/JFHl62RpiNQ7KLcin9iKxt



Ainda Neto Furini informou que também foi tratado sobre as obras do trevo da Salgado Filho e um novo caminhão compactador de lixo. “Pedimos em dezembro, o processo já avançou e esperamos novidades”, disse.

De acordo com o prefeito, outra novidade está no saneamento básico. “Em parceria com o Estado e o Governador, iniciamos a articulação para resolver problemas antigos de nossa Cidade e que evitarão a concessão dos serviços de água e esgoto, mantendo-o no Município e com preço justo”, destacou.

“Governador Tarcísio é parceiro de nossa cidade e obras como a Vicinal Junqueirópolis-Dracena e trevo do Salgado Filho vão avançar! O novo tempo exige parcerias e o Governador é nosso grande parceiro”, finalizou o prefeito Neto Furini.