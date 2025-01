Aluna de Flora Rica é aprovada em Medicina na USP e busca apoio para realizar sonho

Aluna de escola pública, alcançou o 3º lugar no Provão Paulista



Uma história inspiradora está mobilizando as redes sociais: Raquel Liberato, uma jovem estudante da rede pública de Flora Rica, conquistou uma vaga no concorrido curso de Medicina da USP.

A aprovação veio através do Provão Paulista, onde Raquel alcançou a terceira colocação em Ribeirão Preto e Pinheiros. Agora, ela busca apoio para dar continuidade a esse sonho.

Raquel enfrenta desafios financeiros para se estabelecer em Ribeirão Preto e iniciar os estudos. Para cobrir os custos com transporte, materiais didáticos, alimentação e outras despesas essenciais, ela decidiu criar uma vaquinha online.

“Criei essa vaquinha pois necessito de auxílio para cobrir os gastos. O dinheiro arrecadado será crucial para poder me manter em Ribeirão Preto”, explica a estudante em sua campanha.

MOBILIZAÇÃO NAS REDES SOCIAIS



Raquel também compartilha sua jornada em seu perfil no Instagram (@kel.liberato), onde tem recebido mensagens de apoio e encorajamento. A história da jovem tem inspirado muitas pessoas, que veem nela um exemplo de superação e dedicação.

A vaquinha foi criada ontem, e Raquel espera contar com a solidariedade de amigos, conhecidos e desconhecidos para transformar sua aprovação em uma nova realidade.

COMO AJUDAR



Qualquer valor doado fará a diferença na vida de Raquel. Para contribuir, basta acessar a campanha online e realizar a doação. Além disso, compartilhar sua história também é uma forma de ajudar.

LINK DA VAQUINHA: https://www.vakinha.com.br/5321110