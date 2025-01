Adamantina é a terceira cidade do ano a receber as carretas do São Paulo Por Todas

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Políticas para a Mulher, chega a Adamantina com as carretas de mamografia e empreendedorismo do programa SP Por Todas. Entre os dias 03 e 15 de fevereiro, as mulheres do município terão acesso a exames de mamografia para diagnóstico precoce do câncer de mama, além de cursos gratuitos de capacitação profissional, oferecidos pelo Sebrae e pelo Senac, para promover a autonomia financeira. Além de orientações feitas pela Defensoria Pública.

A carreta da mamografia realiza até 50 atendimentos diários, e os cursos de empreendedorismo oferecem formação e oportunidades para mulheres interessadas em conquistar sua independência financeira. Os atendimentos estarão disponíveis até o dia 15 de fevereiro, com funcionamento das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 8h às 12h.

A secretária estadual, Valéria Bolsonaro, estará presente na segunda-feira, dia 03, às 11h para abertura das carretas na cidade.

Programação das Carretas – Adamantina

Data: 03 a 15 de fevereiro

Local: Rua Ademar de Barros, 200- centro, Adamantina (Em frente a Biblioteca Pública Municipal Jurema Citeli

Horário: A partir das 8h

Para se inscrever nos cursos: https://forms.office.com/ pages/responsepage.aspx?id= zbB4Oo58KUmD1RkKbMATZVrHc_ ZJCjdNggAAwLmx4gdUMDBOQllQVVpV RVdTUTBCQ1g1NVVVRklZOC4u& origin=QRCode&route=shorturl