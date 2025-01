FLÓRIDA: Semifinais do Campeonato de Férias de Futsal estão definidas e serão disputadas hoje

Após longos 10 dias de competição a fase de mata-mata, chegaram as semifinais do Campeonato de Férias de Futsal 2025 de Flórida Paulista. Agora já não importa se venceu na primeira fase, pois uma derrota na semifinal e a equipe diz adeus ao campeonato, para chegar até as definições de quem se enfrentariam nas semifinais foram definidas os nos últimos jogos da primeira fase.

Desta forma a última rodada que foi disputado nesta terça feira (28), teve três jogos que movimentaram o Ginásio de Esportes Valdemir Ferrarezi. Começou com Blue Lions vencendo por 4 a 3 o Cansados FC, com seus gols marcados por Miguel (2 vezes), José Antônio e João Vitor, enquanto Guto (2 vezes) e Marcos descontaram.

Logo após o líder do campeonato Tripinha/Etron Baterias/CW Motos/Japacar venceu por goleada de 11 a 3 o Athletic City, sendo assim a única equipe com 100% de aproveitamento na primeira fase do campeonato. Nesta partida seus gols foram marcados por Marcelo (6 vezes), Cassio (2 vezes), Thiago Baldin, Dri e Lucas Rafael, enquanto Gui Ortega, Carlos Augusto e Túlio descontaram para o Athletic.

Após houve o jogo mais esperado, onde se definiria quem ficaria na 3ª e na 4ª posição da tabela, e após um jogaço por 7 a 6, a equipe do Organização Flórida de Contabilidade conquistou a vitória sobre o Eletro Lis/Retribuir e ficou como 3º colocado. Os gols foram marcados por Murilo (2 vezes), Kauã Porto (2 vezes), Gustavo, Paulo Victor e Paulo Ricardo, enquanto o Eletro Lis teve gols do Vitor Natan (3 vezes), Evinho (2 vezes) e Dario.

Após as rodadas da primeira fase, ficaram definidas os jogos desta quarta-feira (29) sendo os confrontos entre Escritório Costa Oliveira/Giba’s contra Organização Flórida de Contabilidade a partir das 19h30, e em seguida terá a disputa entre Tripinha/Etron Baterias/CW Motos/Japacar contra Eletro Lis/Retribuir.

Vale lembrar que nas semifinais as equipes que tiveram as melhores campanhas na primeira fase não terão vantagem do empate, tendo a igualdade entre todas as equipes para passarem à final, o critério de desempate caso fique com o placar igual será uma prorrogação de dois tempos de 5 minutos e logo após, caso persistir o empate, cobranças de no mínimo 3 penalidades.

Com a realização da Prefeitura Municipal de Flórida Paulista por intermédio da Secretaria municipal de Esportes, Cultura e Lazer, o Campeonato de Férias de Futsal 2025, tem a sua final programada para a próximo sexta-feira, dia 31 de janeiro.