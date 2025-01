PACAEMBU: IDENTEMED inaugura ala de ginecologia e obstetrícia

A Clínica IDENTEMED ampliou seus serviços com a inauguração de uma nova ala de ginecologia e obstetrícia no último sábado.

O espaço moderno, voltado para o conforto das pacientes, será comandado pelo renomado ginecologista e obstetra dr. Valter Caloni, em parceria com o diretor da clínica, dr. Edineo Mazali Júnior.

Com tecnologia de ponta, a nova ala conta com um aparelho de ultrassom 4D de última geração, que permite o acompanhamento detalhado da gestação, incluindo pré-natal e identificação do sexo do bebê. Também serão realizados exames de rotina para mulheres, reforçando o compromisso com a saúde feminina.

A clínica está localizada na avenida Manoel Teixeira Júnior, 236. Para informações e agendamentos, o telefone é (18) 3862-3311.