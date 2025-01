FAI realiza Encontro Pedagógico para Docentes de 3 a 7 de fevereiro

A fim de intensificar as atividades de capacitação e planejamento do Centro Universitário de Adamantina, de 3 a 7 de fevereiro, as pró-reitorias de Ensino (PROENS), Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) e Extensão (PROEXT) promovem o V Encontro Pedagógico para Docentes 2025 (V EPEDU).

Na programação, para os três períodos do dia, estão previstos palestras, oficinas e minicursos no Câmpus II (Av. Francisco Bellusci, nº 1.000).

Destinada aos professores e aos servidores técnico-administrativos, a abertura do evento está agendada para o dia 3 de fevereiro, das 19h30 às 22h, com a palestra “A arte de ser protagonista na educação” a ser ministrada pelo Prof. Nailor Marques Junior, no auditório Miguel Reale.

Conforme o reitor, Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza, a FAI é elogiada pelos visitantes do Conselho Estadual de Educação de São Paulo (CEE/SP) por preparar uma semana de atividades pedagógicas destinadas à capacitação de docentes e servidores: “É o momento de todos se encontrarem e ficarem alinhados com os objetivos e metas da instituição”.

PROGRAMAÇÃO

No dia 4 de fevereiro, das 9h às 12h, a PROEXT fará o planejamento de atividades com os coordenadores de curso, no Laboratório V do bloco II.

No período da tarde, das 14h às 16h, no auditório Miguel Reale, será realizada para os servidores, a oficina “Desenvolvendo Habilidades de Comunicação no Trabalho” pela coordenadora do Serviço de Apoio Pedagógico e Psicossocial (SAPP), Prof.ª Ma. Evelyn Biasi.

Das 19h30 às 22h, no mesmo local, a apresentação do SAPP será realizada aos docentes. Na sequência, a Prof.ª Dra. Vera Lucia Capellini ministrará uma palestra com o tema: “Formação de professores sobre aspectos didático-pedagógicos para o ensino superior de alunos com Transtornos de Aprendizagem”. Vera Lúcia é professora pesquisadora de Produtividade do CNPQ, mestre e doutora em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e professora titular do Departamento de Educação, do Programa de Pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem e do Programa de Mestrado Profissional em Docência para a Educação Básica, da Faculdade de Ciências da UNESP, Câmpus de Bauru.

Em 5 de fevereiro haverá pela manhã, das 9h às 12h, o planejamento de atividades da PROPPG aos coordenadores, no Laboratório V do bloco II.

No período vespertino, das 14h às 17h, os professores Dr. Hermann Bremer Neto e Dr. Heliard Rodrigues dos Santos Caetano irão ministrar o curso de Escrita Científica – Revisão Sistemática com ou sem Metanálise – Parte 1 aos docentes, no Laboratório de Informática V do Bloco II. Das 19h30 às 22h haverá a segunda parte do curso de escrita científica.

Dia 6 de fevereiro pela manhã, das 9h às 12h, haverá planejamento de atividades da PROENS com os coordenadores de curso, no Laboratório de Informática V, do bloco II. No período da tarde, das 14h às 17h, será realizado o treinamento da plataforma de elaboração de provas Qstione para os docentes e escriturários que optarem por este período, no Laboratório de Informática V – Bloco I.

No período noturno, das 19h30 às 22h, haverá também treinamento da Qstione, para docentes e escriturários que não participaram durante a tarde, no Laboratório de Informática V, do bloco I.

No dia 7 de fevereiro, às 9h, docentes, supervisores e orientadores de estágio que atuam na Santa Casa de Adamantina farão uma reunião de integração on-line. Nos períodos da tarde e noite, haverá reuniões de curso a serem agendadas pelos coordenadores com os docentes.