Alunos de escolas da região embarcam para a Nova Zelândia

Estudantes das escolas estaduais da Diretoria de Ensino da Região de Adamantina integram o Programa Prontos Pro Mundo, 1ª edição, que é realizado pela Secretaria da Educação de São Paulo.

Foram selecionados alunos da primeira série do ensino médio, através de fases estabelecidas pelo programa. Os embarques para a Nova Zelândia ocorrem em três datas diferentes.

Participam os alunos Enzo (Escola Nove de Julho), Maria Luiza (Escola Joel Aguiar de Pacaembu), Gustavo (Escola Salvador de Moura de São João do Pau D’Alho), Janaína (Escola Pércio Gonzáles de Flórida Paulista), Júlia (Escola João Bernardi de Monte Castelo), Kauany (Escola Fleurides de Adamantina), Luana Bispo (Escola Idene Rodrigues de Junqueirópolis), Maria Eduarda (Escola Orlando Braga de Pauliceia), Thales (Escola João Brásio de Panorama) e Rian (Escola Hans Wirth de Salmourão).

O grupo de alunos é acompanhado pela equipe da Secretaria da Educação e membros da Agência Gran Via até o destino, com acolhimento de famílias locais. Serão no total três meses de intercâmbio

Os jovens foram preparados durante 2024 pelo curso de idiomas ministrado pela Wizard by Pearson e receberam orientações e apoio da SEDUC e Diretoria de Ensino, além das escolas e gestores. As famílias participam de uma rede de apoio e incentivo para que os jovens alcancem as melhores experiências de suas vidas.

O Programa Prontos Pro Mundo, do Governo do Estado, oferece aos estudantes da rede pública, pela primeira vez, a oportunidade de vivenciar culturas diferentes, aprimorar o aprendizado de idiomas e abrir portas para um futuro de sucesso numa nova jornada de aprendizado e grandes descobertas.

A dirigente de ensino Irmes Roque Mattara cumprimenta os alunos pela participação no programa de intercâmbio.