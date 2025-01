FLÓRIDA: Final do Campeonato de Férias será nesta sexta

Está definido, após vários dias de disputas finalmente chegou a grande decisão do principal campeonato de Flórida Paulista e cada equipe chegou aqui com jogaços nas semifinais.

As semifinais aconteceram na quarta feira (29) e tivemos emoção de começo ao fim, na primeira partida a equipe do Escritório Costa Oliveira/Giba’s apesar de começar perdendo para o Organização Flórida de Contabilidade, conseguiram a virada e ganharam pelo placar de 5 a 1, seus gols foram marcados por Anderson (2 vezes), Lu, Diogo e Vinicius, enquanto Fabiano marcou para o Organização Flórida.

Na outra semifinal o Tripinha/Etron Baterias/CW Motos/Japacar mesmo com dificuldades conseguiram vencer o Eletro Lis/Retribuir pelo placar de 5 a 3, continuando assim sua campanha invicta para a grande final, os gols foram marcados por Lucas Rafael (2 vezes), Cassio (2 vezes) e Marcio, enqaunto Eletro Lis teve seus gols feitos por Vitor Natan (2 vezes) e Evinho.

A grande final entre Tripinha/Etron Baterias/CW Motos/Japacar contra Escritório Costa Oliveira/Giba’s está progamado para esta sexta feira (31) e com início marcado para às 20h30, previamente a final teremos um jogo das categorias de base de Flórida Paulista, para promover a participação infantil no esporte da cidade.

E pelo 3° ano consecutivo a TV Folha Regional trasmitirá a final ao vivo para todos, você poderá prestigiar esse evento do conforto da sua casa com a gente, onde estaremos dando início junto com a cerimônia da final às 20h30 e ficaremos até o fim de todas as premiações.