NOVOS CURSOS DE MEDICINA: Tupã é escolhida para sediar faculdade com residência médica

Após anos sem a abertura de novos cursos de Medicina no Brasil, o Ministério da Educação e Cultura (MEC), sob a liderança do ministro Camilo Santana, deu um passo significativo ao lançar, em 2024, um edital para faculdades privadas se candidatarem à criação de cursos na área médica. A medida busca suprir a demanda por profissionais de saúde e expandir o acesso ao ensino superior em regiões estratégicas do país.

Entre as cidades selecionadas, Tupã, no interior de São Paulo, se destacou e foi escolhida como sede para uma nova faculdade de Medicina. A instituição vencedora terá autorização inicial para oferecer 60 vagas anuais e contará com um diferencial: já iniciará suas atividades com cinco programas de residência médica, algo raro em novos cursos.

A iniciativa, segundo o MEC, é parte de um esforço para garantir que novos cursos não apenas formem médicos, mas também ofereçam capacitação avançada e contribuam diretamente para a rede de saúde pública e privada da região.

O resultado preliminar da faculdade vencedora para implantação do curso de Medicina será divulgado no *Diário Oficial da União em 31 de janeiro de 2025*, marcando o início de uma nova era na formação médica em Tupã e região.

Com a possibilidade de impulsionar a economia local e melhorar o acesso à saúde, a expectativa em Tupã é grande. A comunidade aguarda ansiosamente os próximos passos, que incluem a definição da instituição e a implementação da estrutura necessária para atender às exigências do MEC.

A abertura de novos cursos de Medicina após anos de suspensão é vista como um marco para o setor educacional brasileiro, com foco em qualidade e expansão equilibrada do ensino superior.