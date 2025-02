FLÓRIDA: Em audiência na Artesp, prefeito Andriotti busca construção de alças de acesso à SP-294 pelo pontilhão da vicinal do Cemitério

O deputado estadual Mauro Bragato articulou, na manhã de quarta-feira (29), uma audiência com o diretor-presidente da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), André Isper Rodrigues Barnabé, para tratar de demandas estratégicas de infraestrutura viária e aeroportuária da região.

O prefeito dr. José Andriotti juntamente com o vice-prefeito Tairo Ferrarezi participaram da audiência onde apresentou pedido de construção de alças de acesso à rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) pelo pontilhão através da vicinal do Cemitério.

Através de imagens de drone, o prefeito Andriotti mostrou para a Artesp a necessidade da construção das alças de acesso que irá otimizar o escoamento logístico do centro industrial da cidade, facilitando o transporte de mercadorias e impulsionando a economia de Flórida Paulista.

Também o prefeito mostrou que Flórida Paulista é a única cidade da região que possui somente um acesso e saída da cidade para a rodovia que isso gera preocupação, pois fica dependente de apenas o acesso principal, cujo pontilhão apresenta problemas, uma vez que não permite a passagem de dois veículos pesados ao mesmo e ainda a rotatória de acesso apresenta dimensão insuficiente para o contorno dos veículos que entram na cidade.

Andriotti afirmou que buscou mostrar as necessidades das obras para Flórida Paulista e acredita que poderá obter resultado positivo. Sendo essa uma das prioridades da atual gestão municipal.

O prefeito ainda agradeceu o deputado Mauro Bragato que participou também da audiência na Artesp e apoio às demandas pleiteadas em favor de Flórida Paulista.

O QUE É A ARTESP

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), é uma autarquia do Governo do Estado responsável por regular e fiscalizar o Programa de Concessões Rodoviárias e outros serviços de transporte público delegados a ela pelo Estado de São Paulo.

Por meio de atuação técnica e independente, a Agência busca garantir rodovias mais modernas e seguras para os motoristas, bem como mais conforto e eficiência para aqueles que se utilizam do transporte de passageiros, além de estimular a melhoria da prestação dos serviços públicos de transporte no estado.

Desta forma, a Artesp fiscaliza a concessão da rodovia SP-294 que tem sob a responsabilidade da concessionária Eixo-SP.