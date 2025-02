Emprega Prudente oferece 119 vagas nesta terça dia 4 de fevereiro de 2025

Os cargos disponíveis podem ser consultados no Mural de Vagas, no site empregaprudente.com.br

O Emprega Prudente, programa da Prefeitura de Presidente Prudente, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedepp), oferece 119 oportunidades de trabalho, nesta terça-feira dia 4 de fevereiro de 2025.

Os cargos disponíveis podem ser consultados no Mural de Vagas, no site empregaprudente.com.br, plataforma que substituiu o antigo sistema do Balcão de Empregos.

Serviço: Mais informações sobre o novo sistema podem ser obtidas diretamente no Atende Prudente, por meio do telefone 3399-1100.

2 vagas para Auxiliar de Lavanderia

15 vagas para Soldado

2 vagas para Motorista Truck

3 vagas para Motorista Toco

4 vagas para Operadora de Caixa

3 vagas para Vendedor Externo

1 vaga para Consultor de Vendas

1 vaga para Vendedor Externo

2 vagas para Vendedor(a) de Energia Solar (interno)

2 vagas para Desmontador de Automóveis

1 vaga para Auxiliar de Mecânico

1 vaga para Lavador e Acabamentista de Automotivos

1 vaga para Auxiliar de Produção I

1 vaga para Auxiliar de Produção

1 vaga para Ajudante de Produção

1 vaga para Balconista

1 vaga para Operador de Atendimento

1 vaga para Vendedor Interno

1 vaga para Vendedor

1 vaga para Vendedor (a) Para Ótica

1 vaga para Ajudante Geral

1 vaga para Movimentador de Mercadoria

1 vaga para Operador de Empilhadeira

6 vagas para Ajudante de Motorista

1 vaga para Motoqueiro

1 vaga para Vendedor de Veículos

1 vaga para Vendedor

1 vaga para Vendedor(a)

1 vaga para Balconista/caixa Noturno

3 vagas para Balconista

1 vaga para Motorista Entregador

4 vagas para Auxiliar de Enfermagem

4 vagas para Cuidadora de Idosos

1 vaga para Auxiliar Administrativo, Rh.

2 vagas para Auxiliar Administrativo

10 vagas para Arrumador de carga

1 vaga para Cozinheiro Líder

3 vagas para Soldador

1 vaga para Ajudante Geral

1 vaga para Refilador

1 vaga para Jovem Aprendiz

2 vagas para Operador de Telemarketing

3 vagas para Auxiliar de Cozinha

1 vaga para Auxiliar Cozinha

1 vaga para Auxiliar de Farmácia, Técnico de Farmácia, Balconista de Farmácia

2 vagas para Repositor de Mercadoria

2 vagas para Técnico em Manutenção Residencial

2 vagas para Açougueiro

1 vaga para Assistente administrativo

2 vagas para Balconista

2 vagas para Farmacêutico

2 vagas para Eletricista

1 vaga para Encanador

1 vaga para Caseiro

2 vagas para Controlador de Acesso

1 vaga para Auxiliar de Manutenção

1 vaga para Ajudante Geral

1 vaga para Instalador de Som automotivo e Acessórios de Carros

1 vaga para Lavagem Automotiva