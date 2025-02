JUNQUEIRÓPOLIS: Parceria entre Prefeitura e FUNDEC garante desconto em cursos para os servidores

Através das redes sociais, o prefeito de Junqueirópolis Neto Furini, informou que os servidores efetivos poderão contar com uma parceria entre FUNDEC e Prefeitura com programas de acesso ao ensino superior.

Para essa finalidade o prefeito esteve conversando novamente esta semana com os diretores Fernando Nunes, o Ênio Garbelini e Vanessa Andretto, para ampliar o convênio entre a Prefeitura de Junqueirópolis e a FUNDEC. Participou também da reunião o diretor administrativo Adílio Bortolatto.

Na reunião foi tratado especialmente para que os servidores efetivos e seus familiares possam fazer cursos de graduação e outros com desconto.

De acordo com o prefeito Neto Furini através desta parceria os descontos poderão ser de 25% até 50% dependendo do curso.

“Essa parceria vai tornar os nossos servidores ainda mais capacitados do que eles já são e com isso, algo que já fazemos, que é valorizar os efetivos que passam em concurso com a chance de ocuparem os cargos de confiança será ainda maior”, comentou o prefeito.

“Valorizar quem carrega o piano e ingressou com méritos no Serviço Público é uma de nossas grandes missões”, finalizou o prefeito Neto Furini.