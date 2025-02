JUNQUEIRÓPOLIS: Famílias renegociam prestações de casas populares do CDHU e outras recebem quitação do imóvel

O prefeito de Junqueirópolis, Neto Furini, utilizou as redes sociais para comentar as ações realizadas no primeiro mês de governo, com destaque para avanços no setor de habitação.

“Em menos de um mês de Governo, já demos um passo importante naquele que é o maior sonho: a casa própria. Trouxemos o ‘CDHU Móvel’ para a cidade e, por meio desse serviço, foi garantido que diversas famílias tivessem redução do valor da prestação do imóvel. Além disso, outras famílias conquistaram a quitação e já terão a escritura na mão”, afirmou o prefeito.

Ainda segundo Neto Furini, a administração municipal está planejando novas ações para beneficiar mais famílias e possibilitar que realizem o sonho da casa própria. “A casa própria é o sonho de todo mundo e nós já estamos ajudando algumas famílias a realizar esse sonho! Será uma batalha, uma grande luta, mas o máximo de pessoas que conseguirmos ajudar nesse sonho, mais satisfeitos estaremos”, destacou o prefeito.

O vereador Anderson Neguin também teve papel fundamental na iniciativa, ao solicitar a vinda do CDHU Móvel para Junqueirópolis. Ele esteve no CDHU Regional, em Presidente Prudente, e acompanhou a visita da equipe nos conjuntos habitacionais da cidade.

Com essas medidas, a administração municipal reforça seu compromisso com a habitação, proporcionando melhores condições para as famílias junqueiropolenses alcançarem a segurança da moradia definitiva.