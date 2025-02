Com uso de faca, homem é preso após roubar estabelecimento comercial de idoso em Presidente Prudente

Aos militares, o idoso informou que estava no Hospital Regional (HR) realizando exames e, ao retornar para casa, começou a preparar o almoço, notou que não tinha sal, e saiu para comprar o produto no mercado próximo. Entretanto, foi abordado pelo rapaz, que lhe deu um soco no rosto e o empurrou, fazendo com que batesse a cabeça no chão.

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE PRUDENTE, DISTRITOS E REGIÃO

https://chat.whatsapp.com/L63Z7FXeDO6JnudlnaM7I1