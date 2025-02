FAI promove evento para mulheres 30+ com deficiência intelectual em parceria com Olimpíadas Especiais Brasil

Por meio do programa de extensão de autoria da Prof.ª Dra. Gabriela Toloi, coordenadora do curso de Educação Física do Centro Universitário de Adamantina, em parceria com o Programa das Olimpíadas Especiais Brasil, FAI e APAE promovem o “Só para elas 30+”, na Chácara da APAE local.

O evento para mulheres acima de 30 anos será realizado em 12 de março, das 9h às 11h, com o objetivo de homenageá-las pelo Dia Internacional da Mulher. Estão previstas atividades de ginástica artística, que dentro das Olimpíadas Especiais – patrocinadora do evento – são voltadas ao público feminino.

“Além disso, iremos fazer muitas atividades com vassouras. Nosso intuito é trazer ludicidade e alongamentos com os cabos, mudando o paradigma da utilização de vassouras por mulheres”, explica a Prof.ª Dra. Gabriela.

As ações fazem parte do programa de extensão intitulado “Esporte Adaptado – Muito além de uma conquista esportiva”, que prioriza dar oportunidades para todas as pessoas com deficiência intelectual.

“Vai ser lindo! Quero ressaltar a importância de voltar o olhar às pessoas que estão ficando mais velhas, dar-lhes valor e oportunidades para mostrar sua relevância na sociedade”, destaca.

O convite à participação foi estendido às APAEs da região, das cidades de Osvaldo Cruz e Lucélia.

A educadora física da APAE Adamantina e organizadora do evento, Mariane Kamile de Paiva Zapparoli, considera um evento importantíssimo por evidenciar as participantes como mulheres “tão queridas e importantes”.

“Auxilia também no autoconhecimento para que se reconheçam como mulheres e tenham um dia especial para aproveitar. É um prazer poder participar e parabenizá-las pelo seu dia”, afirma.