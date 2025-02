FLÓRIDA: Com inscrições abertas, Projeto “Bom de Nota, Bom de Dança 2025” retorna com aulas gratuitas de danças urbanas

O projeto “Bom de Nota, Bom de Dança 2025” está de volta a Flórida Paulista, trazendo aulas gratuitas de danças urbanas para crianças e adolescentes de 7 a 14 anos matriculados na rede pública de ensino.

A iniciativa é realizada pela Associação Pró-Esporte e Cultura, em parceria com a Prefeitura de Flórida Paulista, viabilizada pela Lei de Incentivo à Cultura e patrocinada pela Usina Branco Peres.

O projeto tem duração de 12 meses e busca impactar positivamente a vida dos participantes, ensinando valores como respeito, solidariedade e disciplina, além de promover o desenvolvimento artístico e motor.

Em Flórida Paulista, serão disponibilizadas 70 vagas, com aulas realizadas no Quadra de Esportes Tancredo Neves, localizado na Av. XV de Novembro, 560 – Centro, e no Centro de Atendimento Socioeducativo à Criança e ao Adolescente, situado na Av. Engenheiro José Fonterrada Vieira, 113. O projeto também está presente nas cidades de Ribeirão Preto, Itapeva, Adamantina e Descalvado, todas no estado de São Paulo.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas diretamente com a coordenadora do projeto, Sandra Rigato, pelo telefone (18) 99741-8499. As vagas são limitadas. O “Bom de Nota, Bom de Dança 2025” reforça a importância da cultura e do esporte na formação de crianças e adolescentes, promovendo não apenas o aprendizado da dança, mas também contribuindo para o desenvolvimento social e educacional dos participantes.

INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ AMANHÃ

As inscrições estão abertas nos dias 20 (quinta-feira) e 21 (sexta-feira), na secretaria municipal de Educação, localizada na Praça Gerson Veronese Ferracini.

Nos horários: Da 9h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00.