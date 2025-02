TRAGÉDIA: morador de Iacri morre e familiares ficam gravemente feridos em acidente na SP-463

Araçatuba, SP- Márcio Rodrigues, de 47 anos, morador de Iacri e conhecido como “Morotó”, morreu na noite deste sábado (23) em um grave acidente na Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463), em Araçatuba. O acidente envolveu uma VW Kombi e uma Fiat Toro e ocorreu por volta das 19h, no km 57, próximo ao Condomínio Copacabana.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, a Kombi seguia no sentido Santo Antônio do Aracanguá quando colidiu com a lateral da Toro. O impacto foi tão forte que Márcio, que dirigia a Kombi, ficou preso às ferragens e morreu no local. Duas passageiras, sua irmã e sua filha de 19 anos, sofreram ferimentos graves e foram socorridas.

Na Fiat Toro estavam o motorista de 26 anos e dois adolescentes. O veículo saiu da pista e parou em um matagal ao lado do acostamento. Os três ocupantes sofreram apenas ferimentos leves e foram encaminhados para atendimento médico.

As causas do acidente estão sendo investigadas, mas relatos indicam que chovia forte no momento da colisão. O Departamento de Estradas e Rodagem (DER) auxiliou na sinalização do local, que foi preservado para a perícia.

Após os procedimentos, o corpo de Márcio foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba para exame necroscópico. Segundo a Santa Casa de Araçatuba, a irmã de Márcio sofreu fratura em um dos braços, enquanto a filha teve traumatismo craniano e estava em estado grave, apresentando convulsões no momento do socorro.

O motorista da Toro foi encaminhado ao hospital com dores nos quadris e em estado de choque, mas seu quadro era estável.

O caso foi registrado como homicídio culposo na condução de veículo.

Fonte: Polícia Militar Rodoviária; DER; Agência Trio; TH +Portal