FLÓRIDA: Iniciada implantação de rede de esgoto na ampliação do distrito industrial

Na semana passada foram iniciadas as obras de implantação de esgoto na ampliação do distrito industrial localizado na entrada de Flórida Paulista.

A obra é muito aguardada, pois é mais um passo para a finalização da infraestrutura no local para desta forma poder entregar os lotes.

A finalização da implantação de infraestrutura na ampliação do distrito industrial foi pleiteada diretamente pela gestão anterior na visita do governador Tarcísio de Freitas durante sua ida à Flórida Paulista. O governador em seu discurso prontamente autorizou a obra.

Agora após alguns problemas para a sua execução e adaptações no projeto, a Sabesp iniciou os trabalhos com diversos homens e máquinas trabalhando no local.

De acordo com informação da Prefeitura de Flórida Paulista, está sendo implantada agora a rede de esgoto. O serviço será realizado em duas etapas: na primeira, conforme o acordo com a Sabesp, serão contemplados 9 lotes; já na segunda etapa, será executado o restante, abrangendo mais 9 lotes.

Além da rede de esgoto deverá também ser implantada a rede de água para desta forma concluir a infraestrutura na ampliação do distrito industrial.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o prefeito José Andriotti agradeceu a Sabesp que atende a agilização dos serviços, solicitada pela atual administração municipal. “Esta é uma obra prioritária, já que diversas empresas aguardam os terrenos para a construção no distrito industrial”, afirmou o prefeito Andriotti.