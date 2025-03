JUNQUEIRÓPOLIS: Deputado Mauro Bragato confirma liberação de recurso de R$ 400 mil para infraestrutura

Na semana passada esteve em Junqueirópolis, o assessor Ricardo Rived, do deputado estadual Mauro Bragato, onde foi recebido no gabinete do prefeito Neto Furini que estava acompanhado de vereadores Anderson Neguin, Adriano Lopes e Bruho Herreira, e diretores municipais.

O assessor veio informar pessoalmente o atendimento de solicitação de verba apresentado pelo prefeito Neto Furini e os vereadores Anderson Neguin e Adriano Lopes, em recente viagem a capital paulista onde estiveram no gabinete do deputado Mauro Bragato na Assembleia Legislativa.

No oficio entregue ao prefeito e vereadores, foi confirmada a destinação de uma verba no valor de R$ 400 mil pelo deputado Mauro Bragato que será utilizada para infraestrutura urbana, como recape e outras melhorias.

Ainda o assessor entregou outro oficio informando que o deputado Mauro Bragato apresentou Indicação junto a secretaria de Estado da Educação solicitando equipamentos de informática a escola Idene Rodrigues dos Santos. Também atendendo pedido do prefeito e vereadores.

Novamente o assessor Ricardo Riverd reformou o compromisso do deputado Mauro Bragato com a população de Junqueirópolis.

O prefeito e vereadores agradeceram ao deputado Mauro Bragato pelo atendimento das reivindicações em favor da população de Junqueirópolis, destacando a sua atuação com destinação de emendas e interferência junto ao Governo do Estado, através de audiências em secretarias estaduais.