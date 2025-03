PACAEMBU: Término da construção da sede da Assistência Social Mariana com verba de R$ 100 Mil

A Assistência Social Mariana, localizada no município de Pacaembu, recebeu na tarde do dia 11 de março um repasse de R$ 100 mil proveniente de emenda parlamentar. O recurso foi conquistado pelo Partido Liberal (PL) de Pacaembu, por meio da atuação dos deputados André do Prado e Márcio Alvino.

O montante será integralmente aplicado no término da construção da sede administrativa da instituição, cujas obras estão paralisadas há seis anos. A verba permitirá a aquisição de materiais e o pagamento da mão de obra necessária para a finalização da estrutura. A previsão é que a obra seja concluída no segundo semestre de 2025.

Atualmente, a Assistência Social Mariana desempenha suas atividades em um espaço improvisado, o que limita a qualidade dos serviços prestados à população. Com a conclusão da nova sede, a instituição poderá oferecer um ambiente mais adequado tanto para os atendimentos quanto para a organização de seus materiais.

Em nota, a diretoria da Assistência Social Mariana expressou sua gratidão pelo apoio recebido. “Agradecemos aos deputados pela destinação dos recursos e à Prefeitura Municipal de Pacaembu pelo acolhimento e apoio de sempre”, destacou a entidade.

A conclusão desta obra representa um avanço significativo para a Assistência Social Mariana e para a comunidade de Pacaembu, que contará com um espaço estruturado e adequado para o atendimento das demandas sociais do município.