JUNQUEIRÓPOLIS: Prefeito Neto Furini apresenta veículo 0 km adquirido com recursos próprios

A Prefeitura Municipal de Junqueirópolis recebeu nesta semana o primeiro veículo adquirido sob a nova administração municipal. O prefeito Neto Furini apresentou o novo carro, um modelo Spin Chevrolet, ano de fabricação e modelo 2025/2025, totalmente equipado.

O veículo é automático, conta com computador de bordo e possui capacidade para sete passageiros, garantindo maior conforto e segurança aos servidores e usuários do serviço público.

Em entrevista ao jornal e site Folha Regional, o prefeito Neto Furini destacou que o carro foi adquirido exclusivamente com recursos próprios do Município. “A renovação da frota municipal foi uma das propostas da campanha política, sendo sempre destacada como uma das prioridades de nossa administração. Dessa forma, começamos a cumprir esse compromisso desde o início do nosso mandato”, afirmou o prefeito.



Para a aquisição do veículo, foi realizado um processo licitatório pelo setor responsável da Prefeitura, resultando em um investimento total de R$ 143.400.

O prefeito ainda ressaltou que a compra do novo veículo foi possível graças ao trabalho integrado de todos os setores da administração municipal. “Recebemos a frota com muitos problemas, e aos poucos estamos recuperando os veículos. No entanto, um carro novo, além de proporcionar maior conforto aos servidores, também garante mais segurança aos usuários. Nossa prioridade sempre será melhorar a vida das pessoas que necessitam utilizar o serviço público”, concluiu Neto Furini.

Com essa iniciativa, a nova administração municipal demonstra compromisso com a eficiência na gestão dos recursos municipais e com a melhoria dos serviços públicos oferecidos à população. (Por: Redação)

