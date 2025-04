Motorista perde controle e bate violentamente em árvore nas margens da SP-294

Na tarde de hoje (31), um acidente foi registrado no km 640 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), nas proximidades de um antigo pesqueiro.

O incidente ocorreu por volta das 13h40 e mobilizou equipes de resgate e autoridades.

De acordo com informações obtidas no local, um veículo Volkswagen Gol, com placas de Junqueirópolis, trafegava no sentido daquela cidade para Dracena quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, a condutora perdeu o controle da direção em uma curva. O carro cruzou a pista e colidiu violentamente contra uma árvore às margens da rodovia.

A motorista, que estava sozinha no automóvel, sofreu ferimentos aparentemente leves e foi socorrido por equipes de resgate para a Santa Casa de Junqueirópolis.

No momento do acidente, a pista estava molhada devido à chuva, o que pode ter contribuído para a perda de controle do veículo. Além disso, o tráfego era intenso na região. (Por: Redação com fotos e informações de Jorge Zanoni)



Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar Rodoviária e funcionários da concessionária Eixo estiveram no local para prestar atendimento e realizar os levantamentos necessários sobre as circunstâncias do acidente.

As autoridades seguem investigando as causas do ocorrido.