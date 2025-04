LUCÉLIA: Biblioteca Municipal Paulo Sambaquy recebe novos livros

A Biblioteca Municipal de Lucélia Paulo Sambaquy recebeu recentemente novos livros, por meio de doações do Sistema de Bibliotecas Públicas do Governo do Estado de São Paulo. Essa ação visa ampliar o acervo da biblioteca e proporcionar aos leitores mais opções de leitura e pesquisa.

Essa é a segunda vez que a Biblioteca Municipal de Lucélia é contemplada com esse programa. A primeira remessa de livros foi recebida em novembro de 2024. Para participar e receber doações, é necessário que a biblioteca esteja cadastrada no sistema, e essa foi a primeira vez que Lucélia foi incluída oficialmente.

O Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (SisEB) foi criado pelo Decreto nº 22.766, de 9 de outubro de 1984, e reformulado pelo Decreto nº 55.914, de 14 de junho de 2010. Atualmente, o sistema integra 1.448 bibliotecas e salas de leitura de acesso público, distribuídas em 447 municípios paulistas. Entre as bibliotecas integrantes estão a Biblioteca de São Paulo e a Biblioteca Parque Villa-Lobos, que funcionam como laboratórios de experiências para o conceito de “Biblioteca Viva”.

Os novos livros que chegaram à Biblioteca Municipal de Lucélia incluem títulos de literatura infantil e juvenil, livros de artes e literatura em geral. Algumas obras são muito conhecidas, como “O Guia do Mochileiro das Galáxias”, além de outros livros de grande repercussão.

Dentre os novos exemplares, um dos mais aguardados foi “Ainda Estou Aqui”, de Marcelo Rubens Paiva. O livro narra a história de Eunice Paiva, mãe do autor, e da família Paiva durante o período da ditadura militar (1964 – 1985). Sendo uma obra biográfica e histórica, aborda temas como memória, infância, relações familiares, luto e os impactos desse período político no Brasil.

Desde a postagem sobre o livro no Instagram da biblioteca, houve grande procura pelo título. Atualmente, existe uma fila de espera para o empréstimo do livro, que pode ser retirado por sete dias. “Ainda Estou Aqui” também ganhou grande notoriedade ao ser adaptado para o cinema, resultando no primeiro Oscar do Brasil.

A Biblioteca Municipal Paulo Sambaquy mantém uma presença ativa no Instagram, onde divulga novidades e informações sobre o acervo e eventos culturais. Para acompanhar, basta seguir @bibliotecamunicipaldelucelia.

Por Marcos Vazniac

