Homem é preso após deferir facadas na vizinha

Um morador de Bastos (SP) foi preso acusado de agredir sua vizinha com facadas na Rua Mato Grosso, nesta sexta-feira, dia 11. Consta na ocorrência que a vítima foi atendida no Pronto Socorro Municipal de Bastos com cortes na cabeça, dois no antebraço esquerdo, um próximo ao cotovelo, outro no seio esquerdo e um no pé.

Segundo a Polícia Militar, as equipes com o cabo Carlos Silva, soldado Lira e soldado Barbosa foram acionadas via Copom para atenderem uma ocorrência no Pronto Socorro onde havia uma vítima com ferimentos provocados por golpes de faca. Ainda de acordo com a Polícia Militar, a mulher informou que foi atingida com golpes de faca desferidos pelo seu vizinho.

Os policiais militares informaram que acionaram a delegada da Delegacia da Defesa da Mulher (DDM) e relataram o ocorrido e as equipes foram a Rua Minas Gerais, local dos fatos, mas não localizaram o acusado, mas passaram a fazer busca nas proximidades. A viatura da Polícia Civil chegou ao local com o investigador Felipe e investigadora Giovana.

Ainda de acordo com os policiais militares, após um parente do indivíduo passar pelo local e informar que o mesmo estava na casa de um parente, imediatamente foram ao endereço e encontraram o suspeito na frente da moradia, onde foi abordado.

Os policiais militares informaram que foi constatado no local que havia vestígios de sangue da cozinha da casa do acusado, estendendo-se pelas ruas até a residência da vítima. Os PMs acrescentam que na casa da vítima, que fica ao lado do imóvel do indivíduo que foi preso acusado de feminicidio tentado, havia grande quantidade de sangue.

Ainda conforme a Polícia Militar, a faca utilizada na agressão foi entregue por um familiar ao investigador da Polícia Civil e o local foi preservado para a realização da perícia. (Por: Bastos Já / Foto: Valdecir Luis)