JUNQUEIRÓPOLIS: Reunião entre Câmara e setores da Prefeitura discute melhorias no trânsito

Na manhã de 11 de abril (quinta-feira), foi realizada na Câmara Municipal de Junqueirópolis uma reunião com a participação dos servidores da Prefeitura Carlos Eduardo Silva Francia, Diretor Jurídico, de Habitação e de Trânsito, e Ana Lara Sardelari Scaliante, Coordenadora do Setor de Trânsito. O encontro teve como objetivo discutir soluções para os principais problemas enfrentados no trânsito do município.

Entre os temas debatidos, destacou-se a preocupação com os acidentes de trânsito provocados pela alta velocidade em diversas vias da cidade. Os vereadores apresentaram sugestões com base em demandas da população, como a implantação de estacionamentos específicos para motos na região central, que tem se tornado um desafio para motoboys e entregadores devido à falta de vagas.

Também foram abordadas situações críticas em vias de fluxo intenso, especialmente aquelas próximas a escolas, igrejas, ginásio de esportes, mercados e outras áreas de grande circulação, além da necessidade de sinalização de solo nas vicinais.

Outro ponto importante discutido foi a necessidade de desenvolver ações de conscientização voltadas aos condutores de motos elétricas e veículos semelhantes, que muitas vezes transitam de forma inadequada, oferecendo riscos à segurança no trânsito. A proposta é estudar estratégias educativas e preventivas para orientar o uso correto desses meios de transporte.

Por parte do Executivo, foi informado que:

-Estuda-se a implantação de estacionamento rotativo para motos, como forma de organizar melhor os espaços e facilitar o trabalho de quem depende desse meio de transporte;

-Estão sendo avaliadas medidas de redução de velocidade em frente às escolas, como a ins-talação de dispositivos redutores;

-As situações pontuais levantadas pelos vereadores foram esclarecidas, com a apresentação de soluções técnicas viáveis para cada caso;

-O Setor de Trânsito mantém controle atualizado sobre os índices de acidentes, o que auxilia na tomada de decisões fundamentadas.

A reunião reforçou a importância de uma sistemática colaborativa, na qual os vereadores, como representantes diretos da população, levam as demandas ao Executivo, que por sua vez avalia a viabilidade de execução com responsabilidade e eficiência.

Os setores Jurídico, de Habitação e de Trânsito colocaram-se à disposição para atuar em conjunto com o Legislativo, reforçando o compromisso de buscar soluções que garantam mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para todos os munícipes.

Por Henque Borges Ramal/Câmara Municipal

