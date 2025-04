SALMOURÃO: Vereador de Wesley Barbosa tem diploma cassado por suposta compra de votos

O juiz eleitoral André Gustavo Livonesi, da Zon Eleitoral de Lucélia, determinou em primeira instância a cassação do diploma do vereador Wesley do Atílio Natal (Wesley Barbosa), eleito em Salmourão nas Eleições Municipais de 2024, por suposta compra de votos.

A decisão atendeu a uma ação do Ministério Público Eleitoral (MPE), que teria comprovado a prática de oferta de benefícios para obter votos. O crime é previsto na Lei Eleitoral (Lei nº 9.504/1997).

Além de perder o mandato e ter os votos anulados, Wesley Barbosa foi multado em 20 mil UFIRs (equivalente a cerca de R$ 120,6 mil) e declarado inelegível por 8 anos.

Em sua sentença, o juiz destacou que a pena serve como “medida imperiosa” para coibir fraudes eleitorais.

Da decisão ainda cabe recurso ao Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo.

O vereador foi contatado e cedido o espaço para sua eventual manifestação.

Suspeita de crimes processuais

O magistrado também abriu investigação para apurar supostos crimes durante o processo, como coação a testemunhas e falso testemunho, tanto por parte do vereador quanto de Valéria Camargo, nome citado na decisão. O MPE terá acesso aos autos para decidir se denuncia os envolvidos.

Caso confirmada a decisão, Câmara de Salmourão deve ser mudada

A decisão ainda pode ser recorrida, mas, se confirmada, Wesley Barbosa terá o registro cancelado na Câmara Municipal, e novas contagens de votos podem ser feitas para realocar a vaga. (Por: Ocnet – Foto: Jornal Cidade Aberta)





