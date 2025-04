JUNQUEIRÓPOLIS: Supermercados Ikeda inaugura estacionamento coberto

O Supermercados Ikeda, tradicional empreendimento de Junqueirópolis, acaba de inaugurar um estacionamento coberto em sua loja 1, localizada no centro da cidade. A novidade foi oficialmente entregue nesta semana e já está disponível para uso dos clientes.

Com um projeto moderno, espaçoso e cuidadosamente planejado, o estacionamento coberto tem como objetivo proporcionar mais comodidade, segurança e praticidade ao público que frequenta o supermercado. Um dos grandes diferenciais da nova estrutura é a instalação de um elevador, que facilita ainda mais o deslocamento dos clientes entre o estacionamento e a área de compras — especialmente para idosos, pessoas com mobilidade reduzida e famílias com crianças.

Segundo os proprietários do Supermercados Ikeda, o investimento reflete o compromisso contínuo da empresa em melhorar a experiência de compra e atender com excelência a população de Junqueirópolis e região. “Queremos que nossos clientes se sintam bem acolhidos em todos os aspectos, desde o momento em que chegam ao supermercado até o fim de suas compras”, destacaram.

Além da nova infraestrutura, o Supermercados Ikeda segue se destacando pela ampla variedade de produtos, preços competitivos e um atendimento de qualidade, que se tornaram marcas registradas da rede ao longo dos anos.

Com essa nova etapa, o Supermercados Ikeda reafirma sua posição como referência em compras da cidade, combinando inovação e compromisso com a comunidade de Junqueirópolis.

Por Redação – Foto: Anderson Neguin

