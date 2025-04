Dracena perde de virada em estreia da Liga Nacional de Futsal

Na última sexta feira (18) a equipe do Dracena Tempersul Unifadra fez sua estreia na Liga Nacional de Futsal (LNF), onde o time da Cidade Milagre foi superado pela forte e tradicional equipe do Joinville.

Jogando fora de casa o Dracena chegou a abrir o placar com o jogador Willian ainda na primeira etapa, com o placar de 1 a 0 até o final da primeira etapa. Logo no início do segundo tempo Éder Lima descontou para a equipe catarinense, mas 5 minutos depois Nandinho fez o segundo da equipe dracenense, o que não alterou muito, pois 2 minutos depois novamente Éder Lima empatou o placar. Já na parte final Ernani virou para o Joinville e nos minutos finais Farias marcou duas vezes para terminar o jogo 5 a 2 para os donos da casa.

Apesar do placar negativo, Dracena sai de cabeça levantada de Santa Catarina, pois sabe que deu muito trabalho para uma das equipes mais fortes do país, time no qual vai jogar a Libertadores de Futsal no Paraguai em maio.

O Dracena Futsal retorna a jogar pela LNF no próximo dia 29, uma terça feira, onde irá fazer sua estreia em casa, jogando no Ginásio Alaor Ferrari contra o Magnus Futsal, que venceu na primeira rodada a equipe do São Lourenço de Santa Catarina pelo placar de 7 a 1.

Por Geovane Capoia Massarotte

